UNICEF Direktörü Fore, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılıyor
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UNICEF Direktörü Fore, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılıyor

UNICEF Direktörü Fore, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılıyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore'nin, ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle görevinden istifa etme niyetini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore'nin, ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle görevinden istifa etme niyetini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletti.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fore'nin, istifasına ailesindeki bir kişinin sağlık sorununu gerekçe gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in derin üzüntüleriyle Fore'nin kararını anlayışla karşıladığı, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederek ailesindeki sağlık sorunları için de iyi dileklerini sunduğu bildirildi.

???????Fore'nin 1 Ocak 2018'den bu yana UNICEF Direktörü olarak çalıştığı ve yerine başka bir atama yapılana kadar da görevine devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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