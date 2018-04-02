Unıcef Çocuk İşçiliği Programı"

Gaziantep'te, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğindeki "Çocuk İşçiliği Programı" kapsamında yürütülen "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri" projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ömer Küsbeoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamındaki eğitimlerin ilkinin başladığını belirterek, mesleki eğitimlere önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede, iş yerleri ve işverenlerin, konunun doğrudan tarafı olmaları bakımından kilit role sahip olduklarını ifade eden Küsbeoğlu, şunları kaydetti:

"TESK, birlikler, odalar ve üye iş yerleri, programın doğrudan hedef gruplarından birisidir. İş yerlerinde 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlere pratik meslek eğitimi verilmektedir. Okulda verilen mesleki eğitimin tamamlayıcısı olarak iş yerlerinde sunulan pratik eğitimin esas ve usulleri, iki temel yasa ile belirlenmiştir. TESK, geleceğin kalifiye iş gücünü yetiştirmek amacıyla çocuk ve gençlere, işletmelerde pratik eğitim verilmesi konusuna, kendi kuruluş kanununda yer veren tek meslek kuruluşudur."

Küsbeoğlu, proje kapsamında, Gaziantep başta olmak üzere Ankara, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Mersin, Malatya, İzmir, Manisa ve Ordu esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri tarafından, çocuk işçiliği konusunda farkındalık artırma ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Mesleki eğitim merkezlerimizde, üyemiz esnaf ve sanatkarların işletmelerinde uygulanan mesleki eğitim programlarının, ilimiz ve ülkemiz yararına en verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, proje uygulamalarına başlanmış bulunuyor. Hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat ve birliğe bağlı odaların başkanları katıldı.

Konuşmaların ardından TESK Proje Koordinatör Yardımcısı Mehmet Güven ve uzman eğitmen İzzet Çevik katılımcıları bilgilendirdi.