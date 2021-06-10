UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti
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BBC

UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti
BBC - Haberler | Dünya

UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ortak raporuna göre, 2020 itibariyla çocuk işçilerin sayısı 160 milyona ulaşırken, koronavirüs pandemisi milyonlarca çocuğu çalışmaya itti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiğini, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığını açıkladı.

UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nin (ILO) bugün yayımlanan ortak raporunda, 2020'nin başından bu yana çocuk işçilerin sayısının 160 milyona ulaştığı belirtildi.

Raporda, koronavirüs pandemisinin milyonlarca çocuğu çalışmaya ittiği vurgulandı.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Çocuk işçiliği ile mücadelede zemin kaybediyoruz" dedi.

Fore, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çocuk işçiliği ile mücadelede zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Raporda , 2022'nin sonuna kadar pandeminin etkisiyle dünyada 9 milyon çocuğun daha işçiliğe yönelmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Pandemi nedeniyle ülke ekonomilerinde yaşanan problemler ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okulların da kapatılması sonucu, çocuk işçilerin daha kötü koşullarda ve daha uzun çalışmak zorunda kaldığına ilişkin kaygılar da raporda yer aldı. Ailedeki yetişkinlerin bu süreçte işlerini kaybetmesi ya da gelirlerinde azalma olması da çocukların çalışmak zorunda kalmasına yol açtı.

UNICEF-ILO ortak raporunda bazı başlıklar şöyle:

Türkiye'de durum ne?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuk işçiliğine dair son resmi verileri geçtiğimiz yılın Mart ayında yayımladı.

TÜİK'in Çocuk İşgücü Anketi, 2019 yılının Ekim-Kasım-Aralık döneminde 5-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulandı.

Bu verilere göre,

UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti
UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti
BBC
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