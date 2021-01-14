UNICEF: Burkina Faso'da okul çağındaki çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UNICEF: Burkina Faso'da okul çağındaki çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor

14.01.2021 01:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:50
UNICEF: Burkina Faso'da okul çağındaki çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor

Burkina Faso'nun 6 bölgesinde çocukların yüzde 56'sının okula gidemediği bildirildi.

Burkina Faso'nun 6 bölgesinde çocukların yüzde 56'sının okula gidemediği bildirildi.

UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminden yapılan açıklamada, 6 bölgede, 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sının güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemediği belirtildi.

Açıklamada, ülke çapında 2,6 milyon çocuğun eğitim hakkına ulaşamadığı, söz konusu 6 bölgede de çocukların yüzde 29'unun sadece ilkokula gidebildiği kaydedildi.

Son 5 yıldır güvenlik nedeniyle ciddi bir insani krizle mücadele etmeye çalışan Burkina Faso'da ülke içi yer değiştirenlerin sayısı 2020'de 1 milyonu geçerek, bir önceki yıla göre yüzde 92 artmıştı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Muharrem İnce Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Hande Erçel Seren Serengil
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Milli Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNICEF: Burkina Faso'da okul çağındaki çocukların yarısından fazlası eğitim alamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 01:50:50. #1.14#
title