UNICEF: Batı ve Orta Afrika'daki kolera vakalarında düşüş kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UNICEF: Batı ve Orta Afrika'daki kolera vakalarında düşüş kaydedildi

UNICEF: Batı ve Orta Afrika'daki kolera vakalarında düşüş kaydedildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında düşüş yaşandığını bildirdi.

UNICEF'in yayınladığı rapora göre, kolera salgınından en fazla etkilenen ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) oldu ancak ülkedeki durum 2019'dan itibaren giderek iyileşme gösteriyor.

Son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında ise gerileme kaydedildi. Vakalarda, 2020 ile 2021 yıllarında yüzde 70,20'lik bir düşüş yaşandı.

KDC'de 1994'te Ruandalı göçmenlerin doğudaki Goma kentinden ülkeye girmesinin ardından patlak veren kolera salgınında resmi verilere göre 58 bin kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" isimli bakterinin ince bağırsaklarda parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Muslera Arda Turan Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UNICEF: Batı ve Orta Afrika'daki kolera vakalarında düşüş kaydedildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:10:03. #1.15#

title