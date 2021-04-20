UNICEF: Batı ve Orta Afrika'daki kolera vakalarında düşüş kaydedildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında düşüş yaşandığını bildirdi.

UNICEF'in yayınladığı rapora göre, kolera salgınından en fazla etkilenen ülke Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) oldu ancak ülkedeki durum 2019'dan itibaren giderek iyileşme gösteriyor.

Son 4 yılda Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki kolera vakalarında ise gerileme kaydedildi. Vakalarda, 2020 ile 2021 yıllarında yüzde 70,20'lik bir düşüş yaşandı.

KDC'de 1994'te Ruandalı göçmenlerin doğudaki Goma kentinden ülkeye girmesinin ardından patlak veren kolera salgınında resmi verilere göre 58 bin kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" isimli bakterinin ince bağırsaklarda parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak