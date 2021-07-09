UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek
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UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek

UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Birliği üye ülkelerine 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yollayacak.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Birliği üye ülkelerine 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yollayacak.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, kıtaya 2022 sonuna kadar 220 milyon doz Johnson&Johnson aşısının ulaştırılması için Belçikalı Janssen Pharmaceutica NV şirketiyle anlaşma imzalandı.

Bu yılın sonuna kadar 35 milyon doz aşının teslim edilmesini öngören anlaşma, talep olması halinde 180 milyon doz aşının daha tedarikine izin veriyor.

UNICEF Başkanı Henrietta Fore, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, dünyada aşıya erişimin eşit ve adil olmadığını ifade ederek kıtaya aşı erişiminin sağlanması için desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, dün, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını aktarmıştı.

Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı. Uygulanan toplam aşı miktarı da 54 milyon dozu geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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