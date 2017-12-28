Unıcef: 2017 Çatışma Bölgesindeki Çocuklar İçin Bir 'Kabustu'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2017'nin çatışma bölgelerindeki çocuklar için 'kabus gibi bir yıl' olduğunu, 'savaş silahı olarak kullanılan' çocukların sayısındaysa korkunç bir artış yaşandığını açıkladı.



UNICEF'in raporunda, bu yıl savaş ve çatışmaların ortasında kalan çocukların düzenli olarak saldırılara maruz kaldığı belirtildi.



Irak, Suriye, Yemen, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar, uluslararası hukuka aykırı olarak çocukların çatışmanın ortasına çekildiği başlıca ülkeler arasında yer aldı.



Rapora göre çocuklar tecavüz, zorla evlilik, alıkoyma ve köleleştirme gibi korkunç uygulamalara maruz kaldı.



Kurtarılan çocukları güvenlik güçleri istismar ediyor



Radikal grupların çocukları kaçırarak aralarına kattığı belirtilen raporda, kurtarılan çocuklarınsa daha sonra güvenlik güçleri tarafından yeniden istismar edildiği belirtildi.



Bazıları, yetersiz beslenme, hastalıklar, gıda ve su kıtlığı gibi savaşın dolaylı etkilerine maruz bırakıldı.









UNICEF Program Direktörü Manuel Fontaine, çocukların evlerinde, okullarında ve oyun alanlarında saldırıya uğradığını söyledi.



Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 27 milyon çocuğun da okula erişiminin engellendiğine dikkat çekildi.



Çocuklar intihar bombacısı olarak kullanıldı



İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, 2017'de çocuklara yönelik istismar ve hak ihlalleri şöyle listelendi:



UNICEF'in raporunda, Irak ve Suriye'de çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığı, bazılarının da keskin nişancılar tarafından hedef alındığı belirtildi.









Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların yarısı çocuk



Afganistan'da bu yılın ilk dokuz ayında 700 çocuk öldürüldü.



Myanmar'daki Arakanlı Müslüman çocuklar da sistematik olarak şiddete maruz kaldı ve yerlerinden edildi.



Arakan'dan sınırı aşarak Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan 650 bin kişiden yarısı, 18 yaşından küçük çocuklardı.



UNICEF çatışma bölgelerinde taraf olan tüm hükümet ve gruplara uluslararası insani hukuk kurallarına uymaları, çocuklara yönelik şiddete acilen son vermeleri çağrısında bulundu.