UNICEF, 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti
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UNICEF, 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti

UNICEF, 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğunu ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore yaptığı açıklamada Afganistan'da yaklaşık 10 milyon çocuğun hayatlarını devam ettirebilmeleri için insani yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yaklaşık 1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında olduğuna ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybedebileceklerine işaret edilen açıklamada, 2,2 milyonu kız yaklaşık 4,2 milyon çocuğun eğitimlerine devam edemedikleri vurgulandı.

Açıklamada Afganistan'da 435 bin çocuk ve kadının ülke içinde yerlerinden edildiği kaydedildi.

Fore, "Şiddetli kuraklık ve bunun sonucunda su kıtlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı sosyoekonomik sonuçları ve yaklaşan kış nedeniyle çocuk ve kadınların insani ihtiyaçlarının gelecek aylarda artacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan'da 65 yıl boyunca çocuk ve kadınların yaşamlarını iyileştirmek için çabalayan UNICEF'in, gelecekte de sahada çalışmalarına devam edeceğini belirten Fore, Afganistan'daki çocuklara derinden bağlı olduklarını ve onlar için yapılacak daha çok iş olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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