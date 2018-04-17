Üni-Ts'den Samsun'daki Okula Anlamlı Destek

Merkezi İstanbul'da olan, Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin öncülüğünde başlatılan "Küçük Kalplere Büyük Umutlar Projesi"nin 3'üncüsü Samsun'un Havza ilçesinin Erikbelen İlkokulu'nda yapıldı.

Yaklaşık 2 ay önce Samsun'a gelerek araştırmalarda bulunan Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu (Üni-Ts) öğrencileri, Havza'nın Erikbelen Mahallesi'nde bulunan ilkokula yardım yapmaya karar verdi.

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra tekrar Samsun'a gelen dernek üyeleri; okuldaki tüm öğrencilere kıyafet hediye ederken, okula yemekhane ve çocuk parkı yaptırdı. Okulun tüm eşyaları yenilenirken, eğitim-öğretimde kullanılacak teknolojik aletler okul müdürüne teslim edildi.

Projeden mutluluğunu dile getiren Havza Belediye Belediye Başkanı Murat İkiz, Işık Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü öğrencilerine teşekkür plaketi taktim etti.

Köy halkının katılımıyla gerçekleşen açılışa; Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Milli Eğitim Müdürü ve mahalle muhtarı da katıldı. - SAMSUN