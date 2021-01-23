UNHCR Sözcüsü Cheshirkov: "Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNHCR Sözcüsü Cheshirkov: "Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü"

23.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:44
UNHCR Sözcüsü Cheshirkov:

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde gerçekleşen kabile çatışmalarında 250 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde gerçekleşen kabile çatışmalarında 250 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNHCR Sözcüsü Boris Cheshirkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, Darfur'daki çatışmalar nedeniyle Çad'a çoğu kadın ve çocuk 3 bin 500 Sudanlı sığınmacı geldiğini söyledi.

Cheshirkov, "Darfur bölgesinde 15 Ocak'tan bu yana yaşanan kabile çatışmaları sonucu 3'ü insani yardım çalışanı olmak üzere 250 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) 21 Ocak'ta yapılan açıklamada da bu ayın ortasından bu yana Darfur'un farklı bölgelerindeki kabile çatışmaları sonucu Çad'a sığınanların sayısının 116 bini bulduğu kaydedilmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bölgedeki kabileler arasında, "hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı" gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Cinayet Ak Parti Otomobil Dolandırıcılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNHCR Sözcüsü Cheshirkov: "Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 19:50:15. #1.14#
title