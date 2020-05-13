UNHCR, Libya'daki sığınmacılara yardım dağıttı
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UNHCR, Libya'daki sığınmacılara yardım dağıttı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ramazan ayı kapsamında Libya'daki sığınmacılar ile düzensiz göçmenlere temizlik ve gıda malzemesi yardımında bulundu.

UNHCR, Libya'daki sığınmacılara yardım dağıttı
13.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:37

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ramazan ayı kapsamında Libya'daki sığınmacılar ile düzensiz göçmenlere temizlik ve gıda malzemesi yardımında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) başkent Trablus'taki yerleşkesinde gerçekleştirilen yardım dağıtımında, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 100'den fazla Libyalı aileye "bir ay yetecek" gıda, temizlik malzemesi ve hijyen ürünleri içeren yardım paketleri verildi.

UNHCR, yaptığı yazılı açıklamada, yerlerinden edilmiş Libyalılar, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerden oluşan 4 bin kişiye ramazan boyunca yardım paketleri dağıtmayı hedeflediklerini aktardı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Libya'da hayata geçirilen sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların, yerlerinden edilmiş Libyalılar, düzensiz göçmenler ve sığınmacılar gibi ülkede zor durumdaki kişileri daha da kötü etkilediğine işaret edildi.

UNHCR Libya Misyon Şefi Jean-Paul Cavalieri, yardım paketlerinin Misrata, Zaviye ve Trablus kentlerinde de dağıtıldığını belirterek, çatışmaların yanı sıra salgının yol açtığı zorlukların ve ülkedeki sokağa çıkma yasağının toplumun bu en zayıf kesimini çok zor koşullara ittiğini söyledi.

Libya, yıllardır süren iç savaşın yol açtığı yönetim boşluğu nedeniyle, Akdeniz aracılığıyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya ulaşmak isteyen özellikle Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlerin adresi oluyor.

UNHCR'nin paylaştığı rakamlara göre, ülkede 50 bine yakın sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen bulunuyor. Öte yandan ülke genelinde çatışmalar nedeniyle 450 bine yakın yerinden edilmiş Libyalı var.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da başlattığı saldırı, ülkeyi şiddet sarmalına sürükledi. Bazıları kendi ülkelerindeki çatışmalardan kaçmış düzensiz göçmenler ve sığınmacılar, Hafter milislerinin saldırısı altında kendilerini ateş hattında buldu.

UNHCR, Libya'daki sığınmacılara yardım dağıttı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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