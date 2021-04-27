UNFPA Türkiye'nin iyi niyet elçisi
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UNFPA Türkiye'nin iyi niyet elçisi

UNFPA Türkiye'nin iyi niyet elçisi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu yeni işbirliği için yarın saat 13.00'te UNFPA Türkiye'nin YouTube kanalında ünlü oyuncuyla birlikte özel bir yayın düzenlenecek.

Bu yeni işbirliği için yarın saat 13.00'te UNFPA Türkiye'nin YouTube kanalında ünlü oyuncuyla birlikte özel bir yayın düzenlenecek. Kaya, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda bu işbirliğini şu sözlerle duyurdu: "Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim."

Kaynak: Hürriyet

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