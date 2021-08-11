UNFPA: "Genç mülteciler en dezavantajlı gruplar arasında yer alıyor"
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UNFPA: "Genç mülteciler en dezavantajlı gruplar arasında yer alıyor"

UNFPA: 'Genç mülteciler en dezavantajlı gruplar arasında yer alıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA); koruma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda haklara ve hizmetlere erişimde sorunlar yaşayan genç mültecilerin, en dezavantajlı gruplar arasında yer aldığına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA); koruma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda haklara ve hizmetlere erişimde sorunlar yaşayan genç mültecilerin, en dezavantajlı gruplar arasında yer aldığına dikkat çekti.

UNFPA, Türkiye'de yaşayan genç mültecilerin, koruma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda haklara ve hizmetlere erişim konusunda sorun yaşadığını belirterek, mültecilerin Türkiye'deki en dezavantajlı gruplar arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'de şu anda 15 milyona yakın genç yaşadığı belirtilirken, bu gençlerin 1.7 milyonunu genç mültecilerin oluşturduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Covid-19 salgını ile birlikte mültecilerin ihtiyaç ve endişe seviyelerindeki artış, genç mültecilerin savunmasızlıklarını da derinleştiriyor. UNFPA Türkiye, Japon Hükümeti'nin finansal desteğiyle kurulan Gençlik Merkezleri aracılığıyla genç mültecileri destekliyor" denildi.

Açıklamada, son 10 yıldır devam eden ulusal ve uluslararası çabalara karşın Türkiye'deki genç mültecilerin hala, hakların kullanımı ve hizmetlere erişime dair zorluklar yaşadığının altı çizilirken, "Araştırmalara göre, özellikle mülteci kadınlar ve kız çocukları, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) ve çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler (ÇYZE) gibi zararlı uygulamalara karşı yüksek risk altında yaşıyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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