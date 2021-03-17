Unet e-work Busto Arsizio: 2-3
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Unet e-work Busto Arsizio: 2-3

17.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:10
Unet e-work Busto Arsizio: 2-3

SALON: VakıfbankHAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewcz (Polonya)VAKIFBANK: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Ayça (L), (Gözde, Meliha, Kübra, Cansu, Tuğba)BUSTO ARSİZİO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)SETLER:...

SALON: Vakıfbank

HAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewcz (Polonya)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Ayça (L), (Gözde, Meliha, Kübra, Cansu, Tuğba)BUSTO ARSİZİO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)SETLER: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15

SÜRE: 106 dakika (23' 20' 24' 19' 20')

VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya 3-2 mağlup oldu. 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanşta temsilcimizin turu geçebilmesi için karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. VakıfBank'ın karşılaşmadan 3-2 galip ayrılması halinde ise turu geçecek taraf, karşılaşmanın ardından oynanacak altın sette belli olacak.


- İstanbul
Unet e-work Busto Arsizio: 2-3
Unet e-work Busto Arsizio: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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