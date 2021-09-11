UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bisiklet Turu'nun 7'ncisi, Bergama ve Selçuk'ta düzenlenen törenle aynı anda start aldı.

Unesco Dünya Mirası Yolu'nda Bisiklet Turu'nun 7'ncisi, Bergama ve Selçuk'ta düzenlenen törenle aynı anda start aldı. Bergama ve Selçuk olmak üzere 2 ayrı noktadan eş zamanlı başlayan tura Bergama Kızılavlu ve Selçuk Efes'ten 150'şer sporcu katıldı. Bergama ve Selçuk Belediyesi ortaklığında, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle gerçekleşen tur, iki ayrı dünya mirasından Bergama ve Selçuk'tan sabah saat 10.00'da aynı anda başladı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törenle tamamlanacak olan UNESCO Dünya Mirası Bisiklet Turu, aynı zamanda İzmir'den UNESCO Dünya Mirası'na aday Smyrna için de farkındalık oluşturup, destek verecek.

Turun Bergama ayağında konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir'in en önemli iki kadim şehri Bergama ve Selçuk'dan başlayan bu farkındalık organizasyonuna dikkat çekti. Bergama'nın zengin ve eşsiz tarihi için harekete geçtiklerine işaret eden Başkan Koştu, "Sevdamız da hedeflerimiz de büyük. Tarih, turizm, tarım, teknoloji ile daima Bergama'da ileri gitmek tek gayemiz. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen tura Bergama'dan 80 kilometrelik Unesco Dünya Mirası Yolu'ndan startı verdik. Güvenli ve keyifli bir parkur diliyorum. Burada yaptığımız bu etkinlik, UNESCO Dünya Mirası Yolu'nda Bergama, Selçuk ve İzmir'den yeni adayımız Smyrna için farkındalık oluşmasında etkin bir rol oynayacaktır. Bu farkındalığa pedal çevirerek katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


- Bergama
UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Kylie Jenner Haluk Levent Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Ozan Tufan Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:51:22. #1.12#