UNESCO üyesi ülkelerin Kültür Bakanları video konferansla görüştü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) üyesi ülkelerin Kültür Bakanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kültür sektörüne etkilerini ele almak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) üyesi ülkelerin Kültür Bakanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kültür sektörüne etkilerini ele almak üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'yi temsilen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Toplantıda, koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirlerin, kültür sektörüne, kültüre erişime ve kültürel ekosisteme etkilerinin değerlendirildiği ve UNESCO üyesi ülkelerin temsilcilerinin, kültür sektörünü destekleyecek tedbirleri belirlediği bildirildi.

Bakan Yardımcısı Yavuz'un görüşmede, salgın sürecinde, Türkiye'nin kültür ve sanat sektörüne yönelik aldığı tedbirleri aktardığı belirtilirken, "Kriz dönemleri bize şunu tekrar hatırlatıyor ki, kültürümüz ve mirasımız, kimliğimizi oluşturan ve bizi bir arada tutan en önemli ana unsurlardır. Onları daha güçlü bir çabayla koruyup paylaşalım." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Kaynak: AA