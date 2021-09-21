UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri Afyonkarahisar'a geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri Afyonkarahisar'a geldi

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri Afyonkarahisar'a geldi

Türkiye-Moldova Geleneksel Mutfak Kültürü Projesi kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti, Afyonkarahisar'a geldi.

Türkiye-Moldova Geleneksel Mutfak Kültürü Projesi kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri ve Moldova heyeti, Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ev sahipliğinde kentte ağırlanan konuklar, yöresel lezzetlerin yanı sıra tarihi ve kültürel yönleri tanıyor.

Zeybek, UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyelerini, çıtanın her geçen gün daha da yukarıya taşındığı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kentin yöresel lezzetlerine değinen Zeybek, UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın mutfaktaki kültürel birikiminin, tarihsel bilgilerle Gastronomi Konağı'nda gelecek kuşaklara aktarıldığını belirtti.

Zeybek, 14-17 Ekim'de düzenlenecek Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin, şehrin ve lezzetlerin dünya mutfağında tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğini de söyledi.

Şehirde gıda sektöründeki işletmelerin, gastronomi alanında aldıkları unvanı üretimlerine de yansıtmaları, marka değerlerini ön plana çıkarmaları için çaba gösterdiklerini vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Kadim bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar, mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesile aktarımı açısından oldukça zengin bir kent. Biz de bu zenginliğimizi tanıtmak, şehrimizin marka değerinin farkındalığını artırmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afyonkarahisar'ın marka değerlerini ön plana çıkararak şehri mermerde, turizmde, spor turizminde olduğu gibi gastronomi alanında da hak ettiği yere getireceğiz."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Gökhan Çıra Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Arda Turan Mesut Özil Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Kocaoğlu Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyeleri Afyonkarahisar'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:05:18. #1.17#