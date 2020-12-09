Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı
09.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:53
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı