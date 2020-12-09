Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı

09.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:53

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programda konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun 70. Kuruluş Yıl Dönümünde Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı.

Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı
Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı
Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı
Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na katıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması"na katıldı
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı (2)
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı (2)
Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık
Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Ivana Sert Öykü Çelik Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Ozan Tufan Sinan Gümüş Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun Beşinci Büyük Buluşma programına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:53:18. #1.15#
title