"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5. Büyük Buluşması" sona erdi
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"UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5. Büyük Buluşması" sona erdi

11.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:33

UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 70. kuruluş yılında, video konferans yöntemiyle düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5. Büyük Buluşması" sona erdi.

UNESCO'nun 75. ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun 70. kuruluş yılında, video konferans yöntemiyle düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5. Büyük Buluşması" sona erdi.

Programın kapanış oturumunda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz tarafından panel sonuç raporlarının sunumu gerçekleştirildi.

9-11 Aralık'ta yapılan çevrim içi buluşmaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve UNESCO nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi ve UNESCO 49. Genel Konferans Başkanı Büyükelçi Ahmet Altay Çetiner'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında 17 ayrı panelde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden toplumda cinsiyet eşitliğine, yapay zekadan doğa bilimleri programlarına birçok konu ele alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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