UNESCO, Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UNESCO, Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkardı

UNESCO, Salonga Ulusal Parkı'nı 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nden çıkardı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"nden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"nden çıkardı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 16 Temmuz'dan bu yana çevrim içi olarak yaptığı toplantıda, ulusal makamların park alanıyla örtüşen petrol imtiyazlarının geçersiz ve hükümsüz olduğu ve bu blokların gelecekteki açık artırmalara dahil edilmeyeceği açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Özellikle kaçak avlanma karşıtı önlemlerin güçlendirilerek parkın yönetiminin büyük ölçüde iyileştirildiğine işaret eden Komite, parktaki yaban hayatına yönelik düzenli izlemlerin geçmişteki baskılara rağmen bonobo popülasyonlarının sabit kaldığını, orman fili popülasyonunun da yavaş yavaş toparlanmaya başladığını gösterdiğini aktardı.

Komite, parkın tüm bu iyileştirmelerle "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkarıldığını bildirerek, bu başarıya ulaşmak için ulusal makamlar, UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Doğanın Korunması Uluslararası Birliğince (IUCN) gösterilen çabaları takdir etti.

Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine sahip

Dünya Mirası Listesi'ne 1984'te ve 1999'da "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alınan Salonga Ulusal Parkı, Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine ev sahipliği yapıyor.

Kongo Nehri'nin merkezi havzasının kalbinde yer alan ve sadece su yoluyla erişilebilen park; bonobo, Kongo tavus kuşu, orman fili, Afrika ince burunlu veya "sahte" timsah gibi nesli tükenmekte olan birçok türü barındırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Derya Uluğ Hande Erçel Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Balotelli Mesut Özil Mustafa Er Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UNESCO, Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 18:55:50. #1.15#

title