UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ - Haberler
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UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'te sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı 'Işık Hadisesi'ni ilgiyle izledi.

SİİRT'te sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı 'Işık Hadisesi'ni ilgiyle izledi. Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de giren ve 5 dakika süren hadiseyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti.

UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ

UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ

UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ

UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Işık hadisesi' ilgiyle izlendi (1)

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Haber: UNESCO'NUN LİSTESİNE GİREN 'IŞIK HADİSESİ' 5 DAKİKA SÜRDÜ, SOYLU DA İZLEDİ - Haberler
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