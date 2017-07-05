Unesco'nun Kudüs Kararı

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın (UNESCO) Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.



ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin "İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan" tasarıyı kabul etmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.



UNESCO ve üye ülkelere, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarının sürekli şekilde desteklenmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Uluslararası mahfillerde, Filistin davasına ilişkin desteğin artırılması, Filistin halkının kendi vatanlarında özgür ve onurlu yaşam hakkının savunulması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.



UNESCO Dünya Miras Komitesi, dün Polonya'da düzenlenen toplantıda, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etmişti.