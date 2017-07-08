Unesco'nun Harem-i İbrahim'i Koruma Altına Alması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), Filistin'in El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesini, Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı.



Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun kararından dolayı Filistin yönetimini ve halkını kutlayarak, bu kararın çıkmasını destekleyen ülkelerin ve Filistinli diplomatların gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.



UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde dün toplanan 41. Genel Kurulunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine oy birliğiyle karar verilmişti.



İsrail ise kararın ardından, UNESCO ile iş birliğini durdurmuş ve UNESCO'ya yapılan mali yardımdan 1 milyon dolar kesintiye gidildiğini duyurmuştu.