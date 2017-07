Unesco'nun Harem-i İbrahim'i Koruma Altına Alması

Ürdün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Filistin'in El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesini, Dünya Miras Listesi'ne ekleme kararını memnuniyetle karşıladı.



Ürdün hükümet sözcüsü Muhammed el-Mumeni yaptığı yazılı açıklamada, "Karar, İsrail'in El-Halil kentindeki uygulamaları ve ihlallerinin meşru olmadığını onaylıyor." ifadesini kullandı.



Söz konusu kararla, İsrail'in El-Halil'e yönelik tehditlerine karşı da koruma sağlanacağını kaydeden Mumeni, UNESCO'nun bu kararı münasebetiyle Müslümanlar, Araplar, Filistin yönetimi ve halkını tebrik etti.



UNESCO Dünya Miras Komitesinin Polonya'nın Krakov şehrinde bugün toplanan 41. Genel Kurulunda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim ve Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine oy birliğiyle karar verilmişti.