UNESCO'nun gözbebeği Safranbolu bayramda misafirlerine "tarihte yolculuk" yaptıracak
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UNESCO'nun gözbebeği Safranbolu bayramda misafirlerine "tarihte yolculuk" yaptıracak

UNESCO'nun gözbebeği Safranbolu bayramda misafirlerine 'tarihte yolculuk' yaptıracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin tercih ettiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'den, kent ölçeğinde dünya mirası listesinde yer alan, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına girerek adeta UNESCO'nun göz bebeği haline gelen Safranbolu, bayram tatili süresince günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı kültürel zenginliğinin yanı sıra Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis, görkemli yapısı ile dikkati çeken İncekaya Su Kemeri, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden olan tarihi ilçe, büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla bayram tatili için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Bayram tatiline yönelik hazırlıkların tamamlandığı ve ziyaretçilerini kültürel mirasıyla tarih yolculuğuna çıkaracak "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu'da geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Ağızlar lokumla tatlanacak

"Korumanın başkenti" olarak anılan tarihi ilçeye 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenler, yöreye has lokumları da tatma fırsatı bulacak.

Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle bayram süresince misafirlere ikram edilecek.

"Safranbolu tercih edilen bir destinasyon"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, ilçe olarak bayrama hazır olduklarını söyledi.

Son iki haftadır ilçede yoğun turizm hareketliliğinin yaşandığına dikkati çeken Ergüder, "Bayramda yoğunluk bekliyoruz. Şu anda yüzde 70'lere ulaşan bir talep var, bunun yüzde 100'e çıkacağını umut ediyoruz. Yaz sezonu ve uzun bir tatil olması gibi etkenler de var. Safranbolu tercih edilen bir destinasyon. Her zaman güncel ve popüler halini yitirmedi." diye konuştu.

Tarihi ilçede salgın önlemlerinin alındığını anlatan Ergüder, "Lokumcularımız, konaklarımız, restoranlarımız, tüm işletmeciler ve Safranbolu halkı olarak konuklarımızı bayramda ağırlamaya hazırız." dedi.

"Beklentimiz çok yüksek"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer ise bayram tatilinin 9 gün olmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu belirtti.

Rezervasyonların büyük oranda dolduğunu aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Günübirlik ve konaklamalı misafirler ile Safranbolu'nun çok yoğun bir tatil geçireceğini ümit ediyoruz ve beklentimiz çok yüksek. Lokumcular olarak her zamankinden daha fazla hazırlık yaptık. 9 günlük tatilde yoğun talep bekliyoruz. Bu bayram, salgın nedeni ile oluşan geçen bayramlardaki kaybımızı telafi edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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