UNESCO'nun 2021'i Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi
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UNESCO'nun 2021'i Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi

16.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:52
UNESCO'nun 2021'i Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'nun 2021'i Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesiyle Anadolu bilgelerini yıl boyu tanıtacaklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, UNESCO'nun 2021'i Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesiyle Anadolu bilgelerini yıl boyu tanıtacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, AA muhabirine, bu konuda kurumsal ve diğer sosyal medya hesaplarından duyurulara başladıklarını aktardı.

Kırşehir ve yakın coğrafyada yaşayan üç önemli bilgenin şeklinde ilan edilmesinden mutlu olduklarını belirten Ekicioğlu, 2021'in Kırşehir'in tanıtımı ve değerlerinin yaşatılması adına da önem taşıyacağını dile getirdi.

Yılı boyu Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması için hazırlık yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"UNESCO, bu toprakların yetiştirdiği büyük erenlerimiz anısına, 2021 yılını Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı olarak ilan etti. Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz, bizlere kardeşliği, birlik, beraberlik, dostluk, paylaşmayı, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü öğütleyen Anadolu bilgelerinin ışığı, yüzyıllar geçse de insanlığın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Şimdiden afiş ve tanıtım çalışmalarına başladık. Bu yıl boyunca paneller, konferanslar, söyleşiler düzenleyeceğiz. Onların hayatları, yaşantısı ve öğretilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için çeşitli araştırmaların yapılmasını ve insanımıza ulaşması için de hazırlıklarımız var. Kırşehir coğrafyasında yaşamış olan insani değerlerimizi anlatan, öğütleyen bilgelerimizi herkese daha fazla anlatmaya çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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