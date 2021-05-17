UNESCO nezdindeki Filistin Daimi Temsilcisinden Fransa'ya tepki Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdindeki Filistin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mounir Anastas, Fransa'nın, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "utanç verici" bir pozisyon alanların arasında yer aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdindeki Filistin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mounir Anastas, Fransa'nın, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "utanç verici" bir pozisyon alanların arasında yer aldığını söyledi.

Anastas, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları konusunda "Batı'nın ikiyüzlü" olduğunu belirterek, "Gazze'den saldırılar başladığında (ABD Başkanı Joe) Biden'ın bile İsrail'in kendini koruma hakkının olduğunu söylediğini duymaya başlıyoruz." dedi.

Hiç kimsenin Filistinlilerin kendilerini korumaya hakkı olduğuna yönelik bir açıklama yapmadığını ifade eden Anastas, "Uluslararası toplum bu olayda suç ortağı, çünkü İsrail daha önce görülmemiş şekilde cezasızlıktan yararlanıyor. Düşünün ki İran, İsrail'in davrandığı gibi davranıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ertesi gün neler olurdu? Gazze ve Filistin'de neler olduğunu görün." diye konuştu.

Mounir Anastas, BMGK'nin bugüne kadar ABD yüzünden bir karar alamadığını vurguladı.

Büyükelçi Anastas, "Açıkçası Fransa, maalesef utanç verici bir pozisyon alanların arasında yer alıyor. Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki aileler söz konusu olduğunda Fransa'yı duymadık. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'a sesleniyorum. Fransa'nın büyüklüğü nerede? Fransa genelde bir şey söylediği zaman herkes onu dinlerdi. Şimdi ise Fransa, başkalarını dinliyor ve bu normal değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan