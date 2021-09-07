UNESCO MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR LOGO'SU BELLİ OLDU
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UNESCO MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR LOGO'SU BELLİ OLDU

UNESCO MÜZİK ŞEHRİ KIRŞEHİR LOGO'SU BELLİ OLDU
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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir Logosu Tasarımı Yarışması"nda 253 kişinin 448 eserle katıldığı yarışmada birinci olan katılımcı Ceren Kırlak'a 10 Bin TL'lik ödül çekini Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu verdiKırşehir'in UNESCO Yaratıcı şehirler Ağı'na Müzik alanında...

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir Logosu Tasarımı Yarışması"nda 253 kişinin 448 eserle katıldığı yarışmada birinci olan katılımcı Ceren Kırlak'a 10 Bin TL'lik ödül çekini Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu verdiKırşehir'in UNESCO Yaratıcı şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan tek şehir olmasının ardından Belediyemiz tarafından düzenlenen "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir Logosu Tasarımı Yarışması"nda 253 kişinin 448 eserle katıldığı yarışmada birinci olan katılımcı Ceren Kırlak'a 10 Bin TL'lik ödül çekini Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu verdi. Başkanımız Ekicioğlu, Kırşehir'in tarihsel ve kültürel birikimiyle hem Anadolu'da hem de Dünyada adından söz ettiren bir olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, üzerlerine düşen sorumluluk bilinciyle bu alanda katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Başkanımız Ekicioğlu; "Geçtiğimiz hafta içerisinde şehrimizin muhtelif yerlerine yerleştirdiğimiz Müzik Durakları'nın ulusal medyaya da yansıdığına şahit olduk. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin kültürel dokusuna katkı sunan herkesin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz Müzik Duraklarında gençlerimiz müziklerini icra ederek hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılaşıyorlar. Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan tek şehir olmasının ardından Belediye olarak bir Logo Tasarımı Yarışması düzenledik ve beklediğimizden de çok sayıda başvuruyla karşılaştık. Ödül Şartnamesine uyan eserler arasından ise seçici kurlumuzun kararıyla Ceren Kırlak'ın tasarımı ödül almaya hak kazandı. Ödül alan logo tasarımı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ekibi tarafından da onaylandı ve bu Logo bundan sonraki çalışmalarımızda ve tasarımlarımızda kullanılacak. Bu vesileyle de ödül alan yarışmacımız Ceren Kırlak'ı kutluyor ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ekibi Belediyemizin düzenlediği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir Logosu Tasarımı Yarışmasının sonuçlanmasının ardından aşağıdaki açıklamayı yaptı: UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI EKİBİCongratulations for the city's new logo and visual element! Your city is allowed to use the logo which includes the new city visual element resulting from the competition. -Unesco Creative Cities Network TeamŞehrinizin yeni logosu ve görsel unsuru için tebrikler! Kendi şehrinizde düzenlediğiniz yarışma sonucunda ortaya çıkan yeni şehir görsel unsurunu içeren logonun şehriniz tarafından kullanılmasına izin verildi. -Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Ekibi Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Müzik Şehri Kırşehir Logo Tasarımı Yarışmasında Katılımcı CEREN KIRLAK (G1LGK) Rumuz İsimli Tasarımıyla Ödül Almaya Hak Kazanmıştır.

Kaynak: Habermetre

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