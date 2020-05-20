UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların kaldırılma işlemi devam ediyor.

DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların kaldırılma işlemi devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, moloz ve hafriyatların döküldüğü yerleri eski haline getireceklerini belirterek, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi.Demirören Haber Ajansı'nın haber inin ardından Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçti. Belediye ekipleri, dün sabah saatlerinde iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girdi. Ekiplerin molozları kaldırma çalışmaları sürüyor.ALAN KAZANMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURMUŞLAR

Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Çiftçilerin ve mülk sahiplerinin alan kazanmak için bu yönteme başvurduklarını aktaran Çiftçi, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kaymakam Çiftçi, "Hevsel Bahçeleri yaklaşık 700 hektarlık büyük bir alan. Çöp yığınının olduğu, çöplerin ve bu hafriyatların döküldüğü alan, çok sınırlı bir alandır. Dolayısıyla Hevsel Bahçeleri, bütün görkemiyle, ihtişamıyla ve temizliğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Burası daha önce çiftçilerimiz ve buradaki mülk sahipleri tarafından biraz dolgu yapılarak arazi kazandırılmaya çalışılmış bir alan. Haberimiz olur olmaz Sur Belediyesi olarak çok hızlı bir şekilde alana müdahale ettik. Hafriyatları dün itibariyle temizlemeye başladık, bugün itibariyle önemli bir aşamaya geldik ve bugün akşama kadar önemli bir oranda temizlemiş olacağız. Hafriyatları kaldırdıktan sonra kalan kalıntılarını da en iyi şekilde buranın doğal yapısına hiçbir şekilde zarar vermeden kaldırıp temizlemiş olacağız. Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın ve bütün dünya milletlerinin değeridir. Bu değeri mutlaka korumak zorundayız. Bu noktada aykırı faaliyette bulunanlar, moloz dökenler hakkında en ağır cezai işlemler, idari ve adli işlemler başlatıldı" dedi.

Kaynak: DHA