UNESCO listesine giren Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor
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Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Güncel

UNESCO listesine giren Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 5 kültür varlığından Ankara'nın Beypazarı ilçesi, tarihi çarşısı, konakları ve doğal güzellikleri ile ilgi görüyor.

18.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:46
UNESCO listesine giren Beypazarı, tarihi dokusuyla hayran bırakıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen 5 kültür varlığından Ankara'nın Beypazarı ilçesi, tarihi çarşısı, konakları ve doğal güzellikleri ile ilgi görüyor. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Dünya mirası olması noktasında ilk adım atılmış oldu. Bunun sürecini en güzel şekilde tamamlamayı da isteriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulan ve 'dünya mirası' olmanın ilk adımı olan geçici listeye Ankara'daki Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'de bulunan Karatepe-Arslantaş Arkeolojik Alanı, Kayseri'deki Koramaz Vadisi ile Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum, Türkiye'nin yeni kültür varlıkları olarak kaydedildi. Osmanlı şehirciliğinin korunmuş örneklerinden tarihi kent Beypazarı, Selçuklu ve Osmanlı dini mimarisini, iç ve dış mekansal düzenlerini, malzeme özelliklerini, yapısal unsurlarını, iç tasarım öğelerini ve doğaya uygun sokak dokuları ile geleneksel Türk evlerinin örneklerini koruduğu için listede yer aldı.'UNESCO TARİHİNDEKİ EN GENİŞ PERPEKTİFTEKİ YER'Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bu sürecin 2016 yılında başladığını anlatarak, "Böyle bir fırsat, herkesin karşılaşacağı bir fırsat değil. Ankara'nın talep gören, her zaman gezilmek istenen mekanlarından bir tanesinin bence hak ettiği bir noktada böyle bir güzelliği yaşaması da inşallah bundan sonraki süreçte katkıları manasında olsun, ülkemize tanıtımları manasında olsun, faydalar sağlar. Beypazarı'nın tarihi mekanlarından oluşan, yani Beypazarı'nın ilk yerleşim alanlarının oluşmuş olduğu 7 mekandan ve İnözü Vadisi'ni kapsayan bir müracaattı. Belki UNESCO tarihindeki en geniş perspektifteki en özel yerlerinden bir tanesi oldu. Bizi bu genişlikte olması da ayrıca mutlu etti. UNESCO'nun değerleri içerisinde de en özel bölgesi olacaktır diye düşünüyorum" dedi.Beypazarı'nın tarihi çarşısından tarihi konaklarına doğal güzelliklerinden diğer coğrafi alanlarına kadar bütün mekanları bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Başkan Kaplan, "Dünya mirası olması noktasında ilk adım atılmış oldu. Biz sorumluluklarımızın ilçemizdeki değerlerin farkındayız. Bunun sürecini en güzel şekilde tamamlamayı da isteriz" diye konuştu.'TURİZME ÇOK KATKISI OLUR'Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mehmet İhsan Okyay da UNESCO'nun geçici listesine Beypazarı'nın da girmesi haberine çok sevindiklerini belirterek, "Somut olmayan kültür varlıkları diğer örf, adet ve gelenekleri yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı her zaman yapmaktayız. Beypazarı kurulduğundan bugüne sanatta, kültürde ve ticarette ismini devamlı duyurmuştur. Beypazarı kültür, turizm, sanat, ticaret ve zanaat konusunda her zaman kendisini ispatlamış bir şehrimizdir. 5 yerleşim yerinden biri olmasına çok sevindik. Turizme çok katkısı olur. UNESCO kendisini kanıtlamış bir dünya birliği. UNESCO'nun ismini duyan kişiler bu kültür varlıklarını görmek için daha fazla akın edeceklerdir" ifadelerini kullandı. 'KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ADINA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'Özel bir turizm acentesinde rehberlik yapan Yusuf Bülent Erdemli, UNESCO sürecini başından beri takip ettiklerini kaydederek, "Beypazarı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bizi çok memnun etti" dedi.

Beypazarı Belediyesine bağlı olarak 17 yıldır gönüllü rehberlik yapan Erol Uçar, "Beypazarımız bambaşka bir şehirdir. UNESCO'ya girdiğimiz için ayrıca ben çok sevinç duydum. Daha çok insanlar gelecek, yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Beypazarı'nı daha güzel şekilde temsil edeceğiz. Onları gezdireceğiz en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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