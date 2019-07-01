UNESCO listesindeki eserlerin minyatürünü 16 bin 500 taşla yaptı

MALATYA'da, inşaat ustası Ramazan Toklu (55), topladığı 16 bin 500 taş ile 33 yılda UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan eserlerin minyatürünü yaptı.

Kentte inşaat ustalığı ve aşçılık yaparak, geçimini sağlayan Ramazan Toklu'nun minyatüre ilgisi, 1986 yılında askerlik yaptığı Konya'da başladı. Tahtadan 33 yıl önce yaptığı uçak yapan ve el işi minyatürlerini zamanla geliştiren Toklu, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki eserlerin minyatürlerini yaptı. Ramazan Toklu, Çin'de bulunan Yiwen Köşkü'nden İstanbul'daki Galata Kulesi'ne, Malatya'daki Kanlı Kümbet'ten Hindistan'daki Tac Mahal ile tarihi kiliselerin minyatürlerini yaptı. Minyatürlerin her birini 2- 3 yılda bitiren Toklu, çoğunlukla yerlerinden topladığı taşlarla tamamladı.

8 MİNYATÜR İÇİN 16 BİN 500 TAŞ UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nden yaptığı 8 minyatür için 16 bin 500 taş kullandığını anlatan Ramazan Toklu, evini müze olarak açmayı düşündüğünü söyledi. Toklu, "Askerde binbaşının masasındaki uçağın maketini yaparken, beni merak sarmasıyla başladım. Daha güzelini ve daha iyisini yapabilmem için şartlarım yeterli değil; ancak kendi imkanlarımla 1991'de ilk sergimi açtım. Bunlar sıradan eser değiller. Taştan, demirden, bakırdan ve ağaçtan her çeşit eserleri yaptık. 8 parça taştan eserimiz var. Kanlı Kümbet, Taç Mahal, Saat Kulesi, Fransa'daki kiliseler, dünya tarihinde UNESCO listesine alınan eserleri yapmaya çalıştım. Birebir olabilmesi için özellikle bazılarını yurt dışından, bulunduğu yerlerdeki taşları getirttim. Bazılarını da buradan topladım. Bir eserim aşağı yukarı 2- 3 sene sürdü. Bu eserlerimin hepsini 33 senede toparladım. Boş zamanlarımda projelerimle ilgileniyorum. Eserlerimi fotoğraflarına bakarak yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Malatya