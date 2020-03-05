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UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

05.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:53
UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi

, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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