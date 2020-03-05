UNESCO: Koronavirüs 290,5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi
Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.
05.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:53
Birleşmiş Milletler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com