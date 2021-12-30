(DRONE) UNESCO kenti Safranbolu yılbaşına hazır

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde yılbaşı tatili hazırlıkları tamamlandı.

Osmanlı döneminden günümüze aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18. ile 20. yüzyıllarda yapılan, genellikle üç katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçede, yılbaşı için belediye tarafından özel ışıklandırma ve süsleme yapıldı, "2022" yazılı dekorlar yerleştirildi.

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restore edilerek butik otel haline dönüştürülen ve yeni yıla ilçede girmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin doldurduğu konak ve otellerde denetimler sıklaştırıldı.

"Bizleri mutlu ediyor"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, yeni yıla girerken kenti renklendirmek, biraz daha eğlenceli hale getirmek istediklerini söyledi.

Başkan Köse, "Kentimizin caddelerini ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattık. Vatandaşlarımızın sık sık kullandığı, sirkülasyonun yoğun olduğu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda, kavşaklarda ve Kazdağlı Meydanı'na ışıklandırma yaptık. Halkımızın süslemelere ilgi göstermesi, buralarda fotoğraf çekip, sosyal medya paylaşımı yapmaları onların memnuniyetini gösteriyor ve bu durum bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin ilçede gıda satan iş yerleri ve konaklama ile yeme içme alanlarında denetimlerini sıklaştırdığını vurgulayan Köse, misafirlerin huzurlu bir tatil geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.