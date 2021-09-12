UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi ilçe, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden ziyaretçi akınına uğradı.

Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden de tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçenin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle hafta sonları ilçede yoğunluk yaşandığını dile getiren Ergüder, "Salgından önce Safranbolu yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapıyordu. Şimdi yavaş yavaş eski günlere dönüyoruz. Salgını unutmadan, tedbirleri gevşetmeden ilçemizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta sonu ilçemize yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu. Bu da esnafımızın yüzünü güldürdü." diye konuştu.

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Vildan Atasever
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:48:57. #1.17#