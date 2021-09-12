UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi ilçe, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden ziyaretçi akınına uğradı.

Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden de tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçenin her mevsim ayrı güzellik sunduğunu, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi.

Özellikle hafta sonları ilçede yoğunluk yaşandığını dile getiren Ergüder, "Salgından önce Safranbolu yılda 1 milyonu aşkın turiste ev sahipliği yapıyordu. Şimdi yavaş yavaş eski günlere dönüyoruz. Salgını unutmadan, tedbirleri gevşetmeden ilçemizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu hafta sonu ilçemize yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu. Bu da esnafımızın yüzünü güldürdü." diye konuştu.