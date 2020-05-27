Unesco Kadıköy Belediyesi'nin dayanışma mutfağını paylaştı UNESCO, yeni korona virüsle mücadele sürecinde Kadıköy Belediyesi'nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik yürüttüğü 'Komşuluk Gibisi Yok' kampanyasını örnek göstermişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Kadıköy Belediyesi'nin Türkiye'nin ünlü şef ve aşçılarından oluşan 'Sen Güvende Kal' ekibiyle birlikte, Kadıköy'de yaşayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için hazırladığı sıcak yemek hizmetini sosyal medya hesabından paylaştı.

UNESCO sosyal medya hesabı twitterda, Kadıköy Belediyesi'nin, 'Sen Güvende Kal' adıyla bir araya gelen şef ve aşçılarla birlikte yürüttüğü dayanışma mutfağına yer verdi. 'Kriz zamanlarında ve daima komşuluk gibisi yok' başlığı ile paylaşılan iletide, Kadıköy Belediyesi'nin COVID 19 sürecinde tek başına yaşayan yaşlılara yönelik büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Kaynak: Bültenler