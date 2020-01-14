: UNESCO için kuş cennetinin biyoçeşitliliği ortaya çıkarılıyor

14.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:08

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tek sulak alan Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti'nin daimi listeye girmesi için bölgenin biyoçeşitliliği ortaya konulacak.

Deltada 13 kişilik uzman ekip, yaklaşık 2 yıl boyunca, tüm canlıların kaydını tutacak.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, AA muhabirine, bölgenin, Türkiye'de UNESCO sürecinde ilerleme kaydeden ilk ve tek sulak alan olduğunu söyledi.

Deltanın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016'da girdiğini, 2018'de daimi listeye alınması için kesin başvuru yapıldığını ve değerlendirme sürecinin başladığını belirten Güler, "Başvurudan sonra biz de deltanın daimi listeye girmesi için yol haritamızı belirledik. Bakanlığın deltada belirlediği eksiklikleri gidermek için tek tek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeleri tamamladıktan sonra UNESCO daimi liste başvurumuzu yenileyeceğiz. İnşallah Türkiye'nin ilk ve tek doğal miras alanı olarak Kızılırmak Deltası'nı ilan ettireceğiz." dedi.

Güler, Kızılırmak Deltası'nda biyolojik çeşitliliğin yeniden değerlendirilmesi için proje başlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer alan ve kabul edilen, deltadaki flora ve fauna tespiti için biyoçeşitlilik sayımı projesiydi. Burada amacımız UNESCO sürecindeki deltadaki biyoçeşitliliğin yeniden ortaya konulması. Deltada geçmiş dönemlerde yapılmış birçok biyoçeşitlilik sayımı var ancak bu, envanterin yenilenmesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının fonladığı proje 2 yıl yürütülecek."

Proje kapsamında 13 farklı bilim dalından uzmanın 630 gün boyunca arazi çalışması yapacağını anlatan Güler, "Burada göçmen kuşlar başta olmak üzere bitkiler, sürüngenler, diğer hayvanlar ve balıklarla, deltanın flora ve faunasının bütün değerleri yeniden tanımlanmış olacak." diye konuştu.

"Deltada nesli tehlike altında bulunan 39 kuş türü var"

Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin en çok göçmen kuş barındıran bölgesi olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye'de belirlenmiş 483 kuş türü var, bunun 359'u deltada tespit edilmiş türdür. Bunların içinde farklı statülerde ve kategorilerde 39 nesli tehlike altında bulunan tür var. Bunların 18'i dünyada neredeyse yok olmak üzere olan çok kritik türler, diğerleri de küresel ölçekte sınıflandırılmış ve nesli yok olmak üzere olanlar. Deltada Türkiye'de ilk kez görülmüş kuş türlerini tespit etmek de mümkün."

Güler, "Deltayı değerli kılan kuşlarla birlikte buradaki habitat çeşitliliği ve zenginliğidir. Uluslararası standartlarda 9 farklı habitatı aynı yerde görmemiz mümkün. Yani canlılar için 'yaşam alanı' olarak tanımladığımız 9 habitat çeşitliliğe sahip bir bölgeyiz. Bunun sayesinde biyoçeşitlilik çok zengin hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Deltada insan yaşamının da bölgeye uyumlu devam ettiğini vurgulayan Güler, "Ayrıca delta Türkiye'nin en çok mandacılık yapılan bölgesi. Deltada 8 aylık sezonda 6 bin manda aynı anda otluyor." dedi.

Doç. Dr. Güler, çalışmaları yakından takip edip destekleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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