UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor

21.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:59
UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) heyetinin Mersin'in Tarsus ilçesine geleceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) heyetinin Mersin'in Tarsus ilçesine geleceği bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO heyetinin incelemede bulunmak üzere Haziran ayında ilçeye geleceği belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin tarihi geçmişini ortaya çıkarabilmek için UNESCO'nun vereceği desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "UESCO temsilcileri, tarih araştırmacıları ve uzman arkeologlar ile yaptığımız görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Özcan Bizati Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 21:00:00. #1.15#
title