UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde 31 metrelik boru kebabı yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Adana'dan ismini dünyaya duyuran Kaburgacı Yaşar Usta'yı ağırladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Adana'dan ismini dünyaya duyuran Kaburgacı Yaşar Usta'yı ağırladı. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde 31 metre uzunluğunda boru kebabı yapıldı.

Yaptığı kuzu kaburgayla yoğun ilgi gören Yaşar Aydın, UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde Hatay'a özel 31 metre uzunluğunda boru kebabı yaptı. Boru kebabının yanı sıra lokum ve kaburga şiş de yaparak Adana'ya özel lezzetleri tanıtan Kaburgacı Yaşar Usta, Başkan Savaş ile Antakya'ya özgü tepsi kebabı ve çiğ köfte yaparak hünerlerini sergiledi.

Hatay'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek oldukça beğendiğini belirten Kaburgacı Yaşar Usta, "Ben Türkiye'nin birçok iline giderek Adana'nın ve o bölgenin lezzetlerini tanıtırım. Misafirlerimin ve takipçilerimin çoğu Hataylı. Değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş da davetimizi kabul etti. Bugün burada hem Hatay'ın hem de Adana'nın güzel lezzetlerini birleştirerek dünyaya tanıtacağız. Hatay'ı gezdim ve çok beğendim. Lezzet ve tarih nerede varsa biz de oradayız. Hatay medeniyetler şehri çok güzel bir şehir. Sizleri de hayranlıkla izlemekteyim. Bizi burada ağırladığınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adana'nın gastronomi şehri olması gerektiğini vurgulayan Başkan Savaş, "Yaşar Usta Türkiye'de meşhur bir ustamız. Adana'nın gastronomi şehri olması için ısrar, altyapı ve çalışmak gerekiyor. Buradaki hem de merkezdeki UNESCO teşkilatına kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. 37 civarında dünyada gastronomi unvanını kazanan şehir var. Sırada da Adana var. Bunun için de sadece Zeydan Bey'in çalışması yetmez. Sizin gibi meşhur arkadaşlarımızın da Adana'nın yemeklerini tanıtması ve çalışmalar yapması lazım. İşin ehli olan arkadaşlarımızın da bu işe destek vermesi ve Adana'nın gastronomi şehri unvanını alması lazım" açıklamasında bulundu.

Başkan Lütfü Savaş şöyle devam etti:

"Adana, Gaziantep ve Afyonkarahisar müthiş bir şekilde Hatay ile birlikte bir dörtlü oldular. Şehirlerimize gelen misafirler sadece gezmeye ve görmeye değil aynı zamanda damak zevkimizi de tadarlar. ve o lezzetlerle barışık olurlar. Bu konuda sadece belediyeler değil sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle gıda sektöründeki arkadaşlarımızın da katkı sağlaması lazım."

Adana'nın gastronomi şehri olması ile tüm dünyaya tanıtılacağını ifade eden Savaş, "Ben Hatay adına sizlere teşekkür ediyorum. Burada Hatay yemeklerini ve Adana'nın boru kebabını tanıtmanız büyük bir incelik. Bunun için birimizin ileride olması yetmez, hepimizin ileride olması lazım. Bu nedenle Yaşar Usta'yı burada ağırlıyoruz" dedi.

Kaburgacı Yaşar Usta'nın yapmış olduğu boru kebabı UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin bulunduğu mahalle sakinlerine ikram edildi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı