Unesco envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor
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Unesco envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor

Unesco envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor 2015 yılında tarihi kalede başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı Akaçkoca'da Unesco'nun envarterinde yer alan ve 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılan Tarihi Ceneviz Kalesi onarım çalışmaları tamamlandı.

05.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:22

Unesco envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor

2015 yılında tarihi kalede başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı

DÜZCE - Akaçkoca'da Unesco'nun envarterinde yer alan ve 2015 yılında restorasyon çalışması başlatılan Tarihi Ceneviz Kalesi onarım çalışmaları tamamlandı. Kale 1 ay içerisinde ziyaretçilerine açılacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve Unesco'nun envarterinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı alana giden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, tarihi Ceneviz Kalesinde incelemelerde bulundu. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve 1 ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Dr. Zülkif Dağlı, "2015 yılında Ceneviz Kalemizde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bugün itibariyle tamamlandığını görüyoruz. İlgili kurum müdürleriyle görüşmelerimizi yaptık ve 1 ay sonra Ceneviz Kalemizin açılışını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Akçakoca ilçemiz 1950 yıllarında turizmin ilk başlatılan kenti olduğunu biliyoruz. Koronovirüs salgınından dolayı çalışmalar durmuştu. Ancak şimdi salgının hafiflemesi ve tedbiri elden bırakmadan hizmet etme çalışmaları hızlandırıldı. Ceneviz Kalemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Unesco envanterindeki Ceneviz Kalesi turizme açılıyor

Kaynak: İHA

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