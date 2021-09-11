UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu Bergama'dan start aldı

İzmir'in Bergama ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 7'nci kez yapılan "Unesco Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu" organizasyonu 300 sporcunun katılımıyla başladı.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama ve Selçuk Belediyeleri iş birliğinde düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu" organizasyonu için farklı şehirlerden gelen 150 sporcu, Kızılavlu'da (Bazilika) toplandı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bergama kültürel mirasta çok değerli bir şehir ve bu kültürel mirası korumak için de gece gündüz çalışıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu organizasyonunda emeği geçen sayın valimiz, kaymakamımız, büyükşehir belediye başkanımız ve daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum Değerli katılımcılara buraya kadar geldikleri ve bu tura destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Keyifli sürüşler diliyorum." diye konuştu.

Eskişehir Bisiklet Derneği üyesi olan Rahime Çelen, yapılan her tur ve organizasyonun bisikletli ulaşıma katkıda bulunduğunu ifade ederek güvenli bir sürüş olmasını diledi.

Bornova Çarşamba Akşamı Bisikletçileri adına ikinci kez bu tura katılan Oğuz Kayar ise "Dünya mirası yolunda sürüş etkinliği olarak bisiklet aktivitelerini, bisiklet sporunu, bisiklete olan farkındalığı yaymamız adına güvenlik olsun bu işin 7-8 saatlik parkurda gıda temini, kumanyası, bunların karşılayan bu işi organize eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan sporcular her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyon kapsamında 2 bin fidan bağışında bulundu.

Törenin ardından Selçuk ve Bergama'dan start alan toplam 300 sporcu UNESCO Dünya mirası ve kültürel değerlerin korunmasına dikkati çekmek için İzmir'e doğru pedal çevirdi.

Yaklaşık 110 km ve 8 saat sürecek olan tur, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bitiş töreni ve konserin ardından sona erecek.