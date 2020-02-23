UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu.

23.02.2020 01:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 01:24

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan , opera sahnelerine de ilham oldu. Göbeklitepe Operası, mart ve nisanda sahnelenecek, yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşmaya devam edecek.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti
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