UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan online seminer
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UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan online seminer

UNESCO Dünya Mirası Bergama'dan online seminer
Bültenler - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Bergama'da Online Kültürel Miras Farkındalık Seminerleri yapılacak.

Kadim şehir, UNESCO Dünya Mirası Bergama'da ortaokul, lise öğrencileri, okul idareci ve öğretmenleri için Kültürel Miras Farkındalık Seminerleri verilecek.

UNESCO Bergama Alan Başkanlığı koordinasyonunda, Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği'nde Online çevrimiçi olarak düzenlenecek seminerlerde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Emekli, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tozan ve Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk tarafından söyleşi gerçekleştirilecek.

Seminerlerin, Alan Yönetimi Araştırma, Eğitim ve Farkındalığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında düzenlendiğini ifade eden Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, "Vatandaşlarımızın özelliklede gençlerimizin Bergama'mızın üstün evrensel değerlerini öğrenmesine yönelik düzenli mahalle, okul-konsept eğitim faaliyetleri yürütme eylemini pandemiden dolayı yüz yüze gerçekleştirememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bunun için çalışmalarımıza online ortamda devam ediyoruz. Temennimiz, 2021-2022 Öğretim Yılı'ndan itibaren öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin okullarına tam manasıyla kavuşması ve bizlerin de bu seminerleri başta Bergama'daki okullarımız olmak üzere, ilçemiz genelinde yüz yüze gerçekleştirebilmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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