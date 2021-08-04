UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde turist sayısında artış
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde turist sayısında artış

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde turist sayısında artış
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla birlikte bölgeye gelen turist sayısında artış olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla birlikte bölgeye gelen turist sayısında artış olduğunu belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başkanlığında yapılan belediye meclis toplantısında, imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İmar komisyonuna havale edilen Kemerköprü, Hatunsuyu, Boran, Hasırcı ve Alişar mahallelerinin yeni idari sınırlarının tespiti oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Güder, Türkiye'de orman yangınlarının devam ettiğini ve bu yangınların herkesin huzurunu kaçırdığını belirtti.

Tüm ülkenin yangınlara müdahale için seferber olduğunu aktaran Güder, "Türkiye bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadelede sağlıklı bir altyapıya sahip ülkesidir. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak da boynumuzun borcudur. Birlik beraberlik içerisinde inşallah bu sıkıntıyı da atlatacağız. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güder, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne Arslantepe Höyüğü'nun alındığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de dünya mirası olarak kabul edilen 19 eserden bir tanesi de Battalgazi ilçemizde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız da ilimize gelecek. Bakanımız ve paydaşlarımız ile bir yol haritası çizeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere Kovid-19 salgınına rağmen Göbeklitepe'ye bu yıl binlerce yerli ve yabancı turist geldi. Arslantepe Höyüğümüzün dünya mirası olarak kabul edilmesiyle birlikte turist sayısında bir artış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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