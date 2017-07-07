Unesco'dan Viyana Kararı

UNESCO, Viyana'yı tarihi dokusuna aykırı şekilde inşa edilen yüksek binalar nedeniyle "tehlikede olan dünya mirasları" arasına aldı.

Unesco'dan Viyana Kararı

UNESCO, Viyana'yı tarihi dokusuna aykırı şekilde inşa edilen yüksek binalar nedeniyle "tehlikede olan dünya mirasları" arasına aldı.

Kaynak: Dunya.com