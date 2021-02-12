UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü

12.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:52
UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biri olduğunu belirtti.

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan UNESCO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dr. Özlem Türeci, Kovid-19 aşısı yarışında önde gelen bilim kadınlarından biridir. Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada Türeci'nin "Kimliğin olumsuz bir yanı yok, kötü olan onun siyasileştirilmesidir." değerlendirmesine de yer verildi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Türeci, Kovid-19'a karşı aşı geliştirdi. BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Türeci, firmada 10 yıl Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2018'de BioNTech'te Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türeci, "tıbbi idareci (chief medical officier)" olarak klinik gelişim bölümünü de yönetmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 21:57:55. #1.15#
title