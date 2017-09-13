Unesco'da Kütahya Çinisi Konferansı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Paris’teki merkezinde Kütahya çiniciliği üzerine konferans düzenlendi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Paris'teki merkezinde Kütahya çiniciliği üzerine konferans düzenlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Kütahya çiniciliği üzerine konferans düzenlendi. Türkiye'nin UNESCO nezdindeki daimi temsilciliğinin girişimi üzerine düzenlenen konferansa, Kütahya çinisi üzerine yaptıkları bilimsel çalışmalarıyla tanınan uzman kişiler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Büyükelçi Altay Cengizer yaptı.
Büyük bir ilgiyle izlenen Kütahya çiniciliği üzerine düzenlenen konferansın geçen yıl UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne dahil edilmesi üzerine gerçekleştiğini anlatan Büyükelçi Cengizer, başta UNESCO Genel Direktörü İvana Bokova olmak üzere katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Kütahya çiniciliği üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Londra Üniversitesi'nden Prof. Dr. John Carswell, Kütahya çinisi bazı sanat eserlerini slayt gösterimiyle ekrana yansıtıp, bunlar üzerinden salondaki izleyicilere bilgi verdi.
Konuşmacılar arasında bulunan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kentte 400'den fazla çini üzerine çalışan atölye olduğunu belirtti ve bu atölyelerde 4 binin üzerinde sanatçı ve zanaatkarın çalışmakta olduğunu söyledi ve Kütahya'da çini sanatının nesilden nesile geçerek özünü korumayı başardığını ifade etti.
Mimar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ile Çekül Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu, Kütahya çinisi üzerine ve çini sanatının kullanıldığı tarihi değer taşıyan birden çok eser üzerine salondaki izleyicilere video gösterimiyle bilgi verdi.
UNESCO'daki Kütahya çinisi üzerine düzenlenen konferansı izleyenler arasında, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve çini sanatı üzerine yaptığı çalışmalar ve yurt içi ve yurt dışında elliden fazla sergi açan, eserleri pek çok müze ve koleksiyonda sergilenen Mehmet Gürsoy, konferansı izleyenler arasındaydı. - PARİS