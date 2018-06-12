Unesco'da "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" Sergisi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatında (UNESCO), "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" sergisi açıldı.

Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in ev sahipliğinde açılan sergiye, çok sayıda kordiplomatik temsilci katıldı.

Serginin açılışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cengizer, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti"nin Türkiye'nin en özel tabiat parklarından biri olduğunu söyledi.

Samsun Belediyesinin "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti"ni UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydettirmek amacıyla uzun süredir dünyaya tanıtmak istediğini belirten Cengizer, son dönemde buradaki kuşların çok önem kazandığını kaydetti.

Cengizer, sergide dünyanın en önemli doğa fotoğrafçısı olarak kabul edilen Emin Yoğurtçuoğlu'nun çektiği fotoğrafları sergilediklerini ve bu fotoğrafların çok ilgi gördüğünü ifade etti.

"Amacımız UNESCO'da Kızılırmak Deltası'nın daha iyi tanınmasını sağlamak ve böylelikle Dünya Miras Listesi'ne kayda giden yolda bir merhale daha katetmektir." diyen Cengizer, bu amaçla Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan dergilerden biri olan ve İngilizce yayın yapan "Cornucopia"nın özel "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti" sayısı hazırladığı bilgisini de paylaştı.

Kızılırmak Deltası

Samsun'da, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

Türkiye'deki 400 civarındaki kuş türünden 353'ünün görülebildiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunuyor. Söz konusu yerin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması için çalışmalar sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kuş gözlem kuleleri ve ziyaretçi merkezlerinin bulunduğu sahada doğal hayatın korunması için kaçak yapıları yıkarak bu alanları doğaya kazandırdı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tanıtım çalışmalarıyla da deltaya ilgi arttı.

Yapılan çalışmalarla doğal hayat korunurken, bölgenin kuş fotoğrafçıları ve doğaseverler açısından daha çok ziyaret edilmesi de hedeflendi.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 türün ürediği belirlendi.

Kızılırmak Deltası'nda son olarak, Uzakdoğu'da yaşayan gri başlı kız kuşu (Vanellus cinereus) Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa gözlemlenmişti.