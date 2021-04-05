UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
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UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesine yönelik karar, temmuz ayında netlik kazanacak.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesine yönelik karar, temmuz ayında netlik kazanacak.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazılarda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir alt yapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı. 

TEMMUZ AYINDA BELLİ OLACAK

Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor. Arslantepe, o tarihte geçici listeye alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2019'da dosyayı UNESCO'ya gönderdi. Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girip, girmemesi 16-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında belli olacak. UNESCO Dünya Miras Komitesi bu tarihlerde online toplanacak. Bu toplantıda Arslantepe Höyüğü dosyasının karara bağlanması bekleniyor.


- Malatya
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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