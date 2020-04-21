UNESCO: 826 milyon öğrencinin evinde bilgisayar yok
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilirken dünya genelinde öğrencilerin yarısının bilgisayara erişimi olmadığını duyurdu
21.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:39
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilirken dünya genelinde öğrencilerin yarısının bilgisayara erişimi olmadığını duyurdu.
191 ülkede okullar kapatılırken UNESCO, uzaktan eğitimin gerçekleşmesi için 826 milyon öğrencinin evinde bilgisayar bulunmadığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com