UNESCO: 826 milyon öğrencinin evinde bilgisayar yok Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilirken dünya genelinde öğrencilerin yarısının bilgisayara erişimi olmadığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilirken dünya genelinde öğrencilerin yarısının bilgisayara erişimi olmadığını duyurdu. 191 ülkede okullar kapatılırken UNESCO, uzaktan eğitimin gerçekleşmesi için 826 milyon öğrencinin evinde bilgisayar bulunmadığını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com