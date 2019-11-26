UNEP: "Dönüşüm hemen başlamalı"

26.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:52

UNEP Emisyon Açığı Raporu, ülkelerin ulusal emisyon azaltım çalışmalarını inceleyerek, Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri çerçevesinde küresel durumu analiz ediyor.

Yıllık olarak yayımlanan bu önemli rapor, küresel emisyonların halen artmaya devam ettiğini ve iklim krizini önlemek için acilen azalmaya başlaması gerektiğini gözler önüne seriyor.

Rapora göre, küresel ısınmayı 2030 yılında 1.5 ºC hedefinde durdurabilmek için, sera gazı emisyonlarının her yıl ortalama yüzde 7.6 oranında azaltılması gerekiyor.

Rapor'da, Paris İklim Anlaşması ve iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalara rağmen, küresel emisyonların artmaya devam ettiği de ortaya konuluyor. Rapora göre, küresel emisyonlarda son on yılda, yıllık ortalama yüzde 1.5 artış kaydedildi.

Ülkelerin mevcut iklim planlarını (NDC) da inceleyen çalışma, 1.5 ºC hedefini tutturmak için bu mevcut planların en az beş kat iyileştirilmesi gerekiyor. Rapor, İspanya'nın Madrid kentinde gelecek hafta başlayacak olan BM İklim Zirvesi (COP25) öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkelerin iklim planları, bu seneki zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Paris Anlaşması çerçevesinde ülkelerin, mevcut alanlarını 2020 yılı içerisinde yenilemeleri gerekiyor.

Kaynak: Bültenler